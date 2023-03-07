Блинова Матрена (Марина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Авдотья Захарова
Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Василиса Захарова
Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Афимья Захарова
Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Аграфена Захарова
Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Захар Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834