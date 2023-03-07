Блинова Матрена (Марина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрена (Марина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Авдотья Захарова

Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Василиса Захарова

Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Афимья Захарова

Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Аграфена Захарова

Отец ребёнка: Блинов Захар Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Захар Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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