Хоршева Елена Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 или 1803
Дата смерти18.04.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1820
Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович
Рождение ребёнка
Около 17.09.1822
Дочь: Хоршева (Хоршева) Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Прокофьева (Прокофьева) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович
Смерть
18.04.1874