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Хоршева Елена Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 или 1803

Дата смерти

18.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоршев Антон Акимович

Рождение ребёнка
22.09.1820

Сын: Хоршев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1822

Дочь: Хоршева (Хоршева) Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Хоршев Василий Антонович

Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Прокофьева (Прокофьева) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Хоршев Василий Антонович

Отец ребёнка: Хоршев Антон Акимович

Смерть
18.04.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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