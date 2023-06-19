(Тихомирова) Маремьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихомирова) Маремьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Тихомиров Алексей

Отец ребёнка: Тихомиров (1) Иван Семенович

Рождение ребёнка
13.06.1897

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Тихомиров (1) Иван Семенович

д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров (1) Иван Семенович

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