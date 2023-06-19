(Тихомирова) Маремьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Тихомиров Алексей
Отец ребёнка: Тихомиров (1) Иван Семенович
Рождение ребёнка
13.06.1897
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Тихомиров (1) Иван Семенович
д.Олехово Ярославской Губернии. Рыбинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно