Соловьев Сидор Васильевич 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Сидор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Соловьев Василий Илимович

Мать: Соловьева Авдотья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1776

Сын: Соловьев Онуфрий Сидорович

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соловьева Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1780

Сын: Соловьев Степан Сидорович

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1781

Сын: Соловьев Сергей Сидорович

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Соловьева Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Соловьева Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична

Смерть
Неизвестно

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