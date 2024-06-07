Соловьев Сидор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Соловьев Онуфрий Сидорович
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Соловьева Ксения Сидоровна
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1780
Сын: Соловьев Степан Сидорович
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соловьев Сергей Сидорович
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Соловьева Ксения Сидоровна
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Соловьева Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Соловьева Матрена Никитична
Смерть
Неизвестно