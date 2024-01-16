Лукина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрона Тихоновна

Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гликерия Тихоновна

Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович

д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович

д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Тихон Степанович

д. Раменье Семенцово
Смерть
Неизвестно
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