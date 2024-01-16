Лукина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрона Тихоновна
Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гликерия Тихоновна
Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович
д. Раменье Семенцово
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Лукин Тихон Степанович
д. Раменье Семенцово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Раменье Семенцово
Смерть
Неизвестно