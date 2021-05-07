Подтихов Виктор Васильевич
Место рождениях. Ляпичево
Дата рождения13.06.1949
Дата смерти07.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949
Отец: Подтихов Василий
х. Ляпичево
Бракосочетание
26.01.1974
Жена: скрыто настройками приватности
г. Калач-на-Дону
Смерть
07.05.2021
г. Калач-на-Дону
Причина смерти: Короновирус
Похороны
Неизвестно
г. Калач-на-Дону