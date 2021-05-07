Подтихов Виктор Васильевич 13.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подтихов Виктор Васильевич

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Место рождения

х. Ляпичево

Дата рождения

13.06.1949

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

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Рождение
13.06.1949

Отец: Подтихов Василий

Мать: Подтихов (Ничипорова) Мавра

х. Ляпичево
Бракосочетание
26.01.1974

Жена: скрыто настройками приватности

г. Калач-на-Дону
Смерть
07.05.2021
г. Калач-на-Дону
Причина смерти: Короновирус
Похороны
Неизвестно
г. Калач-на-Дону

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