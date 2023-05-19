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Пономарев Иосиф Кириллов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

08.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903

Отец: Пономарев Кирилл Лаврентиев

Мать: Пономарева Авдотья Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
14.09.1903
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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