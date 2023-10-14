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(Бадаева) Ляля
(Бадаева) Ляля
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Бадаев Василий
1925 г.р.
Мать
Бадаева Нина
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Бадаев Василий
Мать:
Бадаева Нина
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