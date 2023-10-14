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(Бадаева) Ляля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Бадаев Василий

Мать: Бадаева Нина

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