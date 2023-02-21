Хорошавин Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Варвара Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ульяна Козмина

Отец ребёнка: Хорошавин Козма Логинов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гликерия Козмина

Отец ребёнка: Хорошавин Козма Логинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Козма Логинов

Смерть
После 1850
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