Хорошавин Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ульяна Козмина
Отец ребёнка: Хорошавин Козма Логинов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гликерия Козмина
Отец ребёнка: Хорошавин Козма Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850