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Горяева -- Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Горяев Никандр Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Сын: Горяев Николай Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Горяев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горяева Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Горяев Леонтий Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горяева Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горяев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Прохор Архипович

Смерть
Неизвестно
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