Горяева -- Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Горяев Никандр Прохорович
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Рождение ребёнка
22.07.1895
Сын: Горяев Николай Прохорович
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.08.1897
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Горяева Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Горяев Леонтий Прохорович
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горяева Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно