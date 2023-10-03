(Гаврюшина) Анисья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1877
Сын: Гаврюшин (антипкин) Василий Иванов
Отец ребёнка: Гаврюшин Иван Платонович
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Гаврюшин Иван Платонович
Смерть
Неизвестно