(Гаврюшина) Анисья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврюшина) Анисья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1877

Сын: Гаврюшин (антипкин) Василий Иванов

Отец ребёнка: Гаврюшин Иван Платонович

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Гаврюшин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гаврюшин Иван Платонович

Смерть
Неизвестно
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