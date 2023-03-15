Деревицкая (Ильинская) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиМежду 1859 и 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1845
Lomi-Polozovo, Mtsensky District, Oryol Oblast, Russia
Ольга Николаевна Кутлер
Рождение ребёнка
09.12.1857
Сын: Деревицкий Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Деревицкий Алексей Иванович
Нижнее Ущерево, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Между 1859 и 1863