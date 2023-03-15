Деревицкая (Ильинская) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревицкая (Ильинская) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Между 1859 и 1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1845

Муж: Деревицкий Алексей Иванович

Lomi-Polozovo, Mtsensky District, Oryol Oblast, Russia
Ольга Николаевна Кутлер
Рождение ребёнка
09.12.1857

Сын: Деревицкий Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Деревицкий Алексей Иванович

Нижнее Ущерево, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Между 1859 и 1863
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