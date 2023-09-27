Белых Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1960
Дочь: Гусева Маргарита
Мать ребёнка: Гуслякова Анастасия (Надежда)
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1964
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Гуслякова Анастасия (Надежда)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно