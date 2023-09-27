Белых Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1937 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1960

Дочь: Гусева Маргарита

Мать ребёнка: Гуслякова Анастасия (Надежда)

Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1964

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Гуслякова Анастасия (Надежда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуслякова Анастасия (Надежда)

Смерть
Неизвестно
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