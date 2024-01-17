Латынцева -- Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1897
Дочь: Латынцева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Латынцев Иван Афанасьевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно