Латынцева -- Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латынцева -- Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: Латынцева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Латынцев Иван Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латынцев Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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