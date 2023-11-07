Хабибуллина (Ахмадеева) Сария Госмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Ахмадеева) Сария Госмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1967

Отец: Ахмадеев Госман Жалялетдинович

Мать: Ахмадеева Закирова Бибисания Зафировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мифтахова Айзиля Мирхатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикбаева Зарина Мирхатовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Мирхат Хабреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Мирхат Хабреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Айназ Мирхатович

Отец ребёнка: не указан

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