Мишанова (Климина) Дарья Юрьевна
Место рожденияРТ, г. Нижнекамск
Дата рождения10.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1998
РТ, г. Нижнекамск
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2016 по 31.07.2020
Казанский Государственный Энергетический Университет
Высшее | «Техносферная безопасность»
Бракосочетание
11.12.2020
РТ, г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
27.05.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишанов Антон Евгеньевич
РТ, г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
16.07.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишанов Антон Евгеньевич
РТ, г. Нижнекамск