Мишанова (Климина) Дарья Юрьевна 10.02.1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишанова (Климина) Дарья Юрьевна

Место рождения

РТ, г. Нижнекамск

Дата рождения

10.02.1998

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1997 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1998

Отец: Климин Юрий Иванович

Мать: Климина (Ветрова) Наталья Михайловна

РТ, г. Нижнекамск
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2016 по 31.07.2020
Казанский Государственный Энергетический Университет
Высшее | «Техносферная безопасность»
Бракосочетание
11.12.2020

Муж: Мишанов Антон Евгеньевич

РТ, г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
27.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишанов Антон Евгеньевич

РТ, г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
16.07.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишанов Антон Евгеньевич

РТ, г. Нижнекамск

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