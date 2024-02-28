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Райккерус Адам Томасович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.12.1875

Дата смерти

19.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875

Отец: Райккерус Томас Андреевич

Мать: Райккерус Магдалена Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
01.02.1898

Жена: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1899

Дочь: Лемпи-Катерина Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Райккерус Фома Адамович

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Мария Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Анна Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1908

Сын: Райккерус Иван Адамович

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Райккерус Александр Адамович

Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна

Бракосочетание
1912

Жена: Райккерус Фоминична

Смерть
19.12.1943
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