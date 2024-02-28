Райккерус Адам Томасович
Место рождения
Дата рождения24.12.1875
Дата смерти19.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875
Бракосочетание
01.02.1898
Рождение ребёнка
14.10.1899
Дочь: Лемпи-Катерина Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1902
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Мария Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Анна Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1908
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1909
Сын: Райккерус Александр Адамович
Мать ребёнка: Райккерус Анна-Мария Александровна
Бракосочетание
1912
Жена: Райккерус Фоминична
Смерть
19.12.1943