Артемова (Кузьмина) Гликерия Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова (Кузьмина) Гликерия Исаевна

Артемова (Кузьмина) Гликерия Исаевна

Место рождения

Алачково, Чехов, Московская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Алачково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Артемова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Артемова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Артемов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Иван Васильевич

Смерть
1917
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close