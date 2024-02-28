Артемова (Кузьмина) Гликерия Исаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Артемова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Артемова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Артемов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917