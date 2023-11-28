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Гурьев Семён Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 10.09.1766

Дата смерти

11.12.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 10.09.1766

Отец: Гурьев Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гурьев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.09.1779

Сын: Гурьев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Гурьев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1783

Сын: Гурьев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пульхерия Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Математик, механик, академик российскиой Академии Наук (труды по геометрии, математическому анализу, механике)
Смерть
11.12.1813
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