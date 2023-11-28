Гурьев Семён Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 10.09.1766
Дата смерти11.12.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 10.09.1766
Отец: Гурьев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.09.1779
Сын: Гурьев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гурьев Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пульхерия Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Математик, механик, академик российскиой Академии Наук (труды по геометрии, математическому анализу, механике)
Смерть
11.12.1813