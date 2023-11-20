Лопатина Аграфена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1787
Сын: Лопатин Илья Иванов
Отец ребёнка: Лопатин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лопатин Иван Иванов
Отец ребёнка: Лопатин Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно