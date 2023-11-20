Лопатина Аграфена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Аграфена Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1756 и 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1787

Сын: Лопатин Илья Иванов

Отец ребёнка: Лопатин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопатин Иван Иванов

Отец ребёнка: Лопатин Иван Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Иван Максимов

Смерть
Неизвестно
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