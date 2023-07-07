Землянкин Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Землянкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
15.10.1894
Дочь: Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.06.1901
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1906
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1906
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.01.1907
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Серафина Иосифовна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно