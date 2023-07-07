Землянкина (Степанова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянкина (Степанова) Евдокия Григорьевна

Землянкина (Степанова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Степанов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1894

Дочь: Параскева Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1901

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1906

Дочь: Феодосия Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Землянкин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1907

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Серафина Иосифовна

Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close