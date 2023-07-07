Землянкина (Степанова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Степанов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1894
Дочь: Параскева Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1901
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1906
Дочь: Феодосия Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1906
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1907
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Серафина Иосифовна
Отец ребёнка: Землянкин Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно