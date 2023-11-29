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Луковцев Валентин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

194

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194

Отец: Луковцев Степан

Мать: Луковцева Александра Дмитриевна

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