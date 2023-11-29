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Луковцев Валентин Степанович
Луковцев Валентин Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
194
Пол
Мужской
Отец
Луковцев Степан
Мать
Луковцева (Пахомова) Александра Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
194
Отец:
Луковцев Степан
Мать:
Луковцева Александра Дмитриевна
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