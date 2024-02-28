(Каликина) Дарья Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894
Крещение
24.03.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Семён Златосиреонов. Крёстный - житель деревни Плотниково, запасной солдат Иван Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно