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(Каликина) Дарья Егоровна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894

Отец: Каликин Егор Алексеевич

Мать: Каликина Прасковья Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.03.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Семён Златосиреонов. Крёстный - житель деревни Плотниково, запасной солдат Иван Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно
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