Полякова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Марина Вячесловна
Отец ребёнка: Поляков Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Поляков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Вячеслав
Смерть
Неизвестно