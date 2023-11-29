Новикова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Новикова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно