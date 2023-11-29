Новикова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Новикова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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