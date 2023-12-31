Плакидин Мануил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Плакидин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат Выборгского полка
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно