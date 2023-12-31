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Плакидин Мануил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Плакидин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат Выборгского полка
Рождение ребёнка
1712

Сын: Плакидин Корней Мануилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Плакидин Антон Мануилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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