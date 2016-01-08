Федосова (Кривогубец) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кривогубец) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1934

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2016

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