Панарина (Чернышева) Акулина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Чернышева) Акулина Матвеевна

Панарина (Чернышева) Акулина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1852

Сын: Панарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1854

Дочь: (Панарина) Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1855

Дочь: Чернышева (Панарина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1857

Сын: Панарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1858

Сын: Панарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Панарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Курганникова (Панарина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.