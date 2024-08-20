Панарина (Чернышева) Акулина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1852
Рождение ребёнка
13.02.1854
Дочь: (Панарина) Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1855
Дочь: Чернышева (Панарина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1857
Рождение ребёнка
05.12.1858
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1861
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Курганникова (Панарина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно