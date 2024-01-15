Пестова Татьяна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Пестова) Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Пестов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пестов Роман Иванов
Отец ребёнка: Пестов Иван Андреев
Смерть
Неизвестно