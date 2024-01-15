Пестова Татьяна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Татьяна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Пестова) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Пестов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пестов Роман Иванов

Отец ребёнка: Пестов Иван Андреев

Смерть
Неизвестно

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