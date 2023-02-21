Долгова (Мелузова) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Долгов Николай
г.Муром
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Долгов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Николай
г. Муром
Смерть
Неизвестно