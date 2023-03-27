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Larko (Gresock) Anne
Larko (Gresock) Anne
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1892
Пол
Женский
Отец
Gresock Michael
1864 г.р.
Мать
Gresock (Ribar) Helena Helen
Около 1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892
Отец:
Gresock Michael
Мать:
Gresock Helena Helen
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