Larko (Gresock) Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Larko (Gresock) Anne

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1892

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892

Отец: Gresock Michael

Мать: Gresock Helena Helen

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