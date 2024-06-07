Коробова Екатерина 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коробова) Устиния Демьяновна

Отец ребёнка: Коробов Дементий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Дементий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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