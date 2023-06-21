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Корныхин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1939

Сын: Корныхин Владимир

Мать ребёнка: Корныхина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епанечникова Татьяна

Мать ребёнка: Корныхина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корныхина Екатерина

Смерть
09.05.1978