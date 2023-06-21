Корныхин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1939
Сын: Корныхин Владимир
Мать ребёнка: Корныхина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епанечникова Татьяна
Мать ребёнка: Корныхина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корныхина Екатерина
Смерть
09.05.1978