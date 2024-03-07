Анна Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Указана как старинная деревни Федоркиной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Яковлев

Рождение ребёнка
01.11.1739 ст.

Сын: Кузьма Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Елисей Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Иван Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Ефим Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Анастасия Фаддеева

Отец ребёнка: Фаддей Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1792 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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