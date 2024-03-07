Анна Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724 ст.
Дата смерти1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана как старинная деревни Федоркиной
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Яковлев
Рождение ребёнка
01.11.1739 ст.
Сын: Кузьма Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Яковлев
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Елисей Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Яковлев
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Иван Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Яковлев
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Ефим Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Яковлев
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Анастасия Фаддеева
Отец ребёнка: Фаддей Яковлев
Смерть
1792 ст.