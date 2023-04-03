Кораблева (Середина) Екатерина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Середина) Екатерина Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1895 ст.

Муж: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гиричева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Дочь: Портных Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кораблев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевна

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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