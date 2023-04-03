Кораблева (Середина) Екатерина Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гиричева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Дочь: Портных Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кораблев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно