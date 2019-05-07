Новикова (Бондаренко) Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Бондаренко) Тамара Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1939

Дата смерти

07.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939

Отец: Ахметов Евгений Махмутович

Мать: Бондаренко Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.08.1957

Дочь: Ясавеева Наталия Генадиевна

Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович

Ургал, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович

Смерть
07.05.2019