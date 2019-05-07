Новикова (Бондаренко) Тамара Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1939
Дата смерти07.05.2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939
Рождение ребёнка
11.08.1957
Дочь: Ясавеева Наталия Генадиевна
Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович
Ургал, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Новиков Геннадий Александрович
Смерть
07.05.2019