(Лоскутова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Лоскутов Василий Тимофеевич

Мать: Лоскутова Агафия

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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