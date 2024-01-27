(Лоскутова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Лоскутов Василий Тимофеевич
Мать: Лоскутова Агафия
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно