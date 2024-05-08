Буянов Александр Андреевич
Место рождениядеревня Красница, Калининского р-на, Горьковской обл
Дата рождения18.02.1922
Дата смерти03.06.1986
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1922
Отец: Буянов Андрей Степанович
Мать: Буянова Юлия Егоровна
деревня Красница, Калининского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
27.05.1949
Сын: Буянов Василий Александрович
Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна
д. Красница Калининский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1955
Дочь: Шевченко Людмила Александровна
Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Буянов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна
Усолье, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
родился 26.12.1957
Рождение ребёнка
02.04.1961
Дочь: Соловьева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна
Смерть
03.06.1986