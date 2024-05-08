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Буянов Александр Андреевич

Место рождения

деревня Красница, Калининского р-на, Горьковской обл

Дата рождения

18.02.1922

Дата смерти

03.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1922

Отец: Буянов Андрей Степанович

Мать: Буянова Юлия Егоровна

деревня Красница, Калининского р-на, Горьковской обл
Рождение ребёнка
27.05.1949

Сын: Буянов Василий Александрович

Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна

д. Красница Калининский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1955

Дочь: Шевченко Людмила Александровна

Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Буянов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна

Усолье, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
родился 26.12.1957
Рождение ребёнка
02.04.1961

Дочь: Соловьева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Буянова Анна Васильевна

Смерть
03.06.1986
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