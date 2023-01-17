Батусова (Лобанова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батусова (Лобанова) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 19.01.1910

Дата смерти

10.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.01.1935

Дочь: Батусова Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Батусов Филипп Сергеевич

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.05.1937

Сын: Батусов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Батусов Филипп Сергеевич

Аркино, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
10.06.1991
Лопандино, Комаричский муниципальный район, Брянская область
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