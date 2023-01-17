Батусова (Лобанова) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.01.1910
Дата смерти10.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1935
Дочь: Батусова Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Батусов Филипп Сергеевич
Рождение ребёнка
09.05.1937
Отец ребёнка: Батусов Филипп Сергеевич
Аркино, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
10.06.1991
Лопандино, Комаричский муниципальный район, Брянская область