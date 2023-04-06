Пелишенко (Путря) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Путря) Мария Александровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1922

Муж: Пелишенко Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1923

Сын: Пелишенко Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Пелишенко Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1925

Сын: Пелишенко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Пелишенко Иосиф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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