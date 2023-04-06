Пелишенко (Путря) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1922
Рождение ребёнка
05.07.1923
Сын: Пелишенко Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Пелишенко Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1925
Сын: Пелишенко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Пелишенко Иосиф Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно