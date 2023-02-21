Клюйкова Анна Евтеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюйкова Анна Евтеева

Клюйкова Анна Евтеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Клюйков Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Клюйков Алексей Данилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюйков Алексей Данилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close