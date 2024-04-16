Уваров Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.2019

Сын: Уваров Никита Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2022

Дочь: Уварова Милана Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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