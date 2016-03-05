Персанова (Беляева) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1940
Дата смерти05.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1962
Сын: Персанов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1967
Дочь: Персанова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1974
Сын: Персанов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2016
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область