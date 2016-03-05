Персанова (Беляева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Беляева) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1940

Дата смерти

05.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1962

Сын: Персанов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1967

Дочь: Персанова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1974

Сын: Персанов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Персанов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Виктор Алексеевич

Смерть
05.03.2016
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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