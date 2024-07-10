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(Ванюрхина) Агрипина Семенова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1870 ст.

Дата смерти

10.03.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870 ст.

Отец: Ванюрхин Семен (Симеон) Тимофеев

Мать: Ванюрхина Неонила Лаврентьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Семён Тимофеев и законная жена его Неонила Лаврентьва,оба православные
Крещение
21.06.1870 ст.
Восприемники: Той же деревни собственник Степан Павлов и девица села Уратьмы Феодосия Самсонова
Смерть
10.03.1871 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни верхней Сарпалы крестьянина Семена Тимофеева дочь Агрипина (9 мес.)

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