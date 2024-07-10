(Ванюрхина) Агрипина Семенова
Место рождения
Дата рождения20.06.1870 ст.
Дата смерти10.03.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870 ст.
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Семён Тимофеев и законная жена его Неонила Лаврентьва,оба православные
Крещение
21.06.1870 ст.
Восприемники: Той же деревни собственник Степан Павлов и девица села Уратьмы Феодосия Самсонова
Смерть
10.03.1871 ст.
от младенческой Деревни верхней Сарпалы крестьянина Семена Тимофеева дочь Агрипина (9 мес.)