Татаринова Ефимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринова Ефимия Федотовна

Татаринова Ефимия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Татаринов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Татаринов Яков Степанович

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Татаринов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Щукина Ирина Степановна

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ширманова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мелания Степановна

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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