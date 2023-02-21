Татаринова Ефимия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Татаринов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Татаринов Яков Степанович
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Татаринов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Щукина Ирина Степановна
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ширманова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мелания Степановна
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Татаринов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно