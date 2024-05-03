Багаев Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаева Анна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Багаев Филип Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1816
Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
см. РС 1816 г.
Смерть
Неизвестно