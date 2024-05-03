Багаев Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Анна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Багаев Филип Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Багаев Афонасий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1816
Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
см. РС 1816 г.
Смерть
Неизвестно

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