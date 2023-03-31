Жукова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1953
Дочь: Абоамова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.11.1988