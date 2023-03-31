Жукова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1953

Дочь: Абоамова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.11.1988
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