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Александра Иванова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Второй Муж Иван Гурьев

Мать: Моя Вторая Жена Матрона Михайлова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
До 1860] в ИВ нет. МК-1860-1865 записи о рождении нет, МК- 1866-1872 такой книги нет ⛔ Восприемница!!! МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповед... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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