Александра Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
До 1860] в ИВ нет. МК-1860-1865 записи о рождении нет, МК- 1866-1872 такой книги нет ⛔ Восприемница!!! МК-1907 Имена родившихся. Петр Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповед... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно