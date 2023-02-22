Шаманина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Бракосочетание
До 1837
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Шаманин Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1854 ст.
Сын: Шаманин Досифей Григорьевич
Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно