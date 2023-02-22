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Шаманина Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1837

Муж: Шаманин Григорий Васильевич

Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шаманин Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1854 ст.

Сын: Шаманин Досифей Григорьевич

Отец ребёнка: Шаманин Григорий Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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